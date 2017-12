Alavés perde e cai para 3º lugar O Alavés curtiu a liderança do Campeonato Espanhol por 15 dias. O sonho de grandeza foi interrompido neste domingo, na 17ª rodada do primeiro turno. O estraga-prazeres foi o Sevilla, que venceu por 1 a 0, como visitante, e despachou o time da casa para a terceira colocação, com 30 pontos. O Real Madrid e o Bétis, vencedores como mandantes, assumiram a ponta, com 31. O Deportivo La Coruña iniciou o fim de semana como vice-líder, mas empatou com o Málaga por 1 a 1, fora de casa, também tem 30 pontos, mas agora ficou na quarta colocação. Os 17 mil torcedores que foram ver o Alavés no Mendizorroza saíram de campo decepcionados. O responsável pela tristeza foi Casquero, autor do gol da vitória do Sevilla, aos 39 minutos do segundo tempo. Um pouco antes, a equipe local havia ficado sem Tellez, que recebeu cartão vermelho. Os fãs do La Coruña também não tiveram o que comemorar. O time dos brasileiros Mauro Silva e Donato visitou o Málaga e suou para arrancar empate de 1 a 1. Os anfitriões saíram na frente, com gol do uruguaio Dario Silva aos 32 minutos do primeiro tempo. O marroquino Naybet deixou tudo igual aos 35 da fase final. Com esse resultado, o time galego deixou escapar a oportunidade de retomar a liderança isolada. Já o Bétis não vacilou. A equipe do atacante Denílson recebeu o Mallorca e venceu por 1 a 0, gol de João Tomás, em cobrança de pênalti aos 45 minutos. Dessa forma, foi para 31 pontos e alcançou o Real Madrid, líder desde sábado, ao superar o Real Sociedad por 3 a 1. A alegria do Real pode tornar-se ainda maior na tarde desta segunda-feira, quando a Fifa divulga o nome do jogador escolhido como melhor do ano. O atacante Raúl, que fez o segundo gol sábado, é o favorito ao prêmio. Figo, outra da equipe de Madrid, também concorre, junto com Beckham, do Manchester. O Celta ganhou do Zaragoza por 2 a 0, gols de Catanha e Gustavo Lopez, e manteve o 5º lugar, com 28 pontos. O Barcelona correu para passar pelo Villarreal por 1 a 0 (Kluivert). Mas, com 27 pontos, está na sétima colocação.