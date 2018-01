Alavés vai à final da Copa da UEFA O Alavés, da Espanha, se classificou para a final da Copa da UEFA ao golear o time alemão Kaiserslautern por 4 a 1. No jogo de ida, o clube espanhol já havia obtido outra goleada, desta vez por 5 a 1. O Kaiserslautern abriu o marcador com um gol do francês Youri Djorkaeff, mas o Alavés empatou aos 23, com um gol de Alonso. No segundo tempo o time espanhol ficou em vantagem, com dois gols de Vucko, aos 19 e 41 minutos, e de Bermudez, aos 43.