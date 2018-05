Alavés vence e afunda Osasuna na zona de rebaixamento; Las Palmas e Eibar empatam

Mesmo jogando longe dos seus domínios, o Alavés bateu o Osasuna por 1 a 0, neste sábado, no estádio El Sadar, e afundou o rival na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol, após 11 rodadas.

Christian Santos foi o responsável pelo gol da vitória, aos 32 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti. O triunfo levou o Alavés aos 13 pontos no Espanhol, na 12.ª colocação. Já o Osasuna amarga a vice-lanterna da competição, com sete pontos.

Ainda neste sábado, na última partida do dia pela 11.ª rodada do Espanhol, o Las Palmas conseguiu bater o Eibar por 1 a 0, com um gol aos 45 minutos do segundo tempo, em casa, no estádio de Gran Canária.

Quem marcou o tento salvador foi Jonathan Viera, que garantiu ao Las Palmas a possibilidade de sonhar com uma vaga na zona de classificação às competições europeias. O clube ocupa a sétima posição com 16 pontos, três a menos que a Real Sociedad, no sexto lugar. Já o Eibar aparece na décima posição, com 15 pontos.