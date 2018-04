Alba sofre lesão pela seleção e vira problema para o Barcelona

A vitória da Espanha sobre a Ucrânia por 1 a 0, sexta-feira, em Sevilla, causou prejuízo ao Barcelona. Na manhã deste sábado, o clube catalão informou que o lateral-esquerdo Jordi Alba sofreu uma lesão muscular na perna direita e vai ficar fora de combate por cerca de 10 dias.

O lateral pediu para ser substituído a 13 minutos do fim da partida em Sevilla e já foi submetido a exames neste sábado. De acordo com o Barça, a lesão é de grau 1, no abdutor da coxa direita. Por isso, ele foi liberado do grupo espanhol que enfrenta a Holanda, terça-feira, em Amsterdã, em amistoso.

Alba deve desfalcar o Barcelona em apenas duas partidas, ambas do Campeonato Espanhol, contra o Celta, domingo que vem, em Vigo, e depois diante do Almería. A equipe catalã pensa na partida diante do PSG, dia 15, pela Liga dos Campeões. Até lá, a tendência é que o brasileiro Adriano seja titular.