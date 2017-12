Albacete confirma contratação de Fabiano O Albacete confirmou nesta terça-feira a contratação do volante Fabiano, do Santos. Agentes do clube espanhol estão no Brasil desde o início da semana para levar o jogador e, segundo o diretor de futebol Antonio López Alfaro, ele assinou contrato até o final da temporada, com opção para mais duas. Fabiano se apresenta no dia 29 de dezembro.