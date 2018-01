Albertinho é o novo reforço do Guarani O atacante Albertinho, do Paysandu, é o sétimo reforço do Guarani para a disputa do Campeonato Paulista. O jogador chega para substituir Wágner, que trocou o time de Campinas pelo Atlético-MG. Apesar da chegada de Albertinho, a diretoria do Guarani confirmou que ainda está procurando mais um atacante de área. Oséas, ex-Palmeiras, foi oferecido, mas os dirigentes consideraram alto o valor pedido e acabaram descartando o jogador. Já a situação do volante Leandro Guerreiro ainda é incerta. Ele não se reapresentou em virtude de problemas particulares, irritando o técnico Barbieri. O treinador, inclusive, disse que não sabe se contará com o jogador em 2004. Tanto que a diretoria já corre atrás de Flávio, do Palmeiras, e Marcos Paulo, do Cruzeiro e que estava emprestado ao Grêmio. Até o momento, chegaram ao Brinco de Ouro os laterais Júnior Barbosa e Patrick, os volantes Loscri e Marcelo Scrocca, o zagueiro Tiago e o meia Liberman.