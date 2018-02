Albertini diz que Ronaldinho quer jogar no Milan

O ex-jogador italiano, Demetrio Albertini, afirmou, nesta quinta-feira, que Ronaldinho Gaúcho está próximo de acertar sua transferência para o Milan. "Falei com ele por telefone, já que mantemos uma antiga relação, e ele me confessou que se sentiria honrado e que gostaria de que, no futuro, Milão fosse sua casa", declarou o ex-jogador, que hoje é o vice-presidente da Federação Italiana de futebol (FIGC). Os dois jogaram juntos no Barcelona, na temporada 2004/05, quando Albertini, já no fim de sua carreira, cuja melhor fase se passou no Milan, disputou cinco partidas com a camisa da equipe catalã. Para Albertini, Ronaldinho "vive um momento particular, não exageradamente difícil, mas de certo incômodo, tanto no clube como na cidade espanhola". "Esses percalços não afetaram em nada seu enorme talento", argumentou.