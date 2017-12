Alberto deixa a CTI do hospital em MS O atacante Alberto, do Dínamo de Moscou está se recuperando bem no Proncor de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, internado desde sábado passado com pneumonia contraída na Rússia, onde estava sendo tratado como vítima de dores musculares. Na última quarta-feira, os médicos do hospital retiraram mais de dois litros de pus dos pulmões do atleta de 28 anos, em uma cirurgia que durou 2h30. Neste domingo, Alberto foi para um apartamento do Proncor, depois de deixar o Centro de Terapia Intensiva. Ele já se alimenta sem o auxílio das enfermeiras, conversa normalmente e recebe visitas.