Alberto Dualib e Kia Joorabchian selam as pazes em Londres

Um jantar na noite desta segunda-feira, num sofisticado restaurante de Londres, selou a paz entre o presidente do Corinthians, Alberto Dualib, e o empresário iraniano Kia Joorabchian. O mais importante, porém, foi definir que a MSI segue investindo no clube e que os reforços de peso voltarão a chegar ao Parque São Jorge. O empresário israelense Pini Zahavi assumiu ser o investidor, acabando com uma grande incógnita desde a assinatura da parceria, no fim de 2004. "O Corinthians voltará a ser o maior clube do País, como foi em 2005", prometeu Kia Joorabchian, em conversa por telefone com o vice-presidente de marketing corintiano Jorge Kalil. "Muitos clubes do Brasil nos procuraram, mas sempre demos preferência ao Corinthians", seguiu o iraniano, que seguirá administrando a MSI nos próximos meses de Londres - tem casamento marcado para o segundo semestre, na capital inglesa. Era o trunfo que Dualib precisava antes da reunião do Conselho Deliberativo em que fará a prestação de contas de 2006, nesta quinta-feira. O dirigente, após 50 dias na capital inglesa, diz ter conseguido fundos para suprir as dívidas - cerca de R$ 73 milhões -, e montar uma grande equipe. Deve desembarcar na quinta-feira com os US$ 10 milhões que cobrava desde o ano passado e com mais uma boa quantia para, enfim, "trazer os reforços de peso". Nesta terça, a comitiva da oposição, liderada por Andres Sanches, que foi no domingo à noite para Londres, se reúne com Kia e os investidores da MSI. Querem saber das reais intenções da parceria e sobre as atividades de Dualib na Europa. "Ninguém sai" Um dia depois de surgir a notícia de que alguns jogadores poderiam ser negociados para a Europa, casos de Willian (15 milhões de euros), Zelão e Éverton Santos (5 milhões de euros cada), Dualib garantiu que todos seguem no clube. Deixou aberta, ainda, a possibilidade da volta do argentino Tevez e a possível reintegração de Roger. "Toda véspera de reunião importante é assim: o Dualib diz que está trazendo dinheiro, jogadores...", criticou Felipe Ezabella, da oposição, que não acredita nas promessas. "Na outra reunião disse a mesma coisa e que, se não conseguisse, renunciaria", recordou. "Estamos esperando até agora ele sair. Tudo não passa de balão de ensaio. Se fosse algo de concreto, o Dualib estaria aqui, com toda pompa, mostrando quanto conseguiu. Ele só quer agitar a reunião do conselho."