Alberto Dualib reafirma candidatura O atual presidente do Corinthians, Alberto Dualib, reafirmou nesta segunda-feira sua candidatura à reeleição para presidência do Corinthians, no próximo ano. A confirmação foi feita em um jantar oferecido por amigos do presidente no Parque São Jorge, sede do clube. Mais de cem pessoas estiveram presentes ao evento (cerca de 50 diretores, com mais 60 conselheiros). Alberto Dualib lançou sua candidatura no mês passado. Agora, no final do mês de abril, em sua chácara na cidade de Cotia (SP), o dirigente corintiano, no cargo desde 1993, apresentará sua chapa.