Alberto é o 1º reforço do Santos O centroavante Alberto, 27 anos, chegou nesta quarta-feira à Vila Belmiro e prometeu jogar para o grupo, para que o Santos consiga conquistar um título importante nesta temporada. Como jogador e como torcedor, pois diz que é santista desde criança. E espera ter a oportunidade de realizar uma seqüência de partidas para se firmar. "Nos times que tive essa chance, correspondi", disse, lembrando a artilharia obtida no Rio Branco de Americana. Mas Alberto já atuou em grandes times, como o Internacional de Porto Alegre e o Palmeiras. Foi levado ao Parque Antártica por Luiz Felipe Scolari, quando teve oportunidade de mostrar seu futebol e perdeu a posição depois que o treinador deixou o time. "Sei que posso jogar em qualquer clube e sei que vou corresponder se houver uma continuidade no trabalho". O atacante quer se entrosar o mais rápido possível com os novos companheiros. "Quero corresponder à expectativa, batalhar muito pelo grupo e creio que tudo dará certo". Reforços - Enquanto Alberto era apresentado, os santistas negociavam outros reforços para o Brasileiro. Os nomes estão sendo mantidos em sigilo, mas nesta quarta-feira já se comentava o interesse por Galeano e Claudecir. Por outro lado, Léo, Marcelo Silva e Pitarelli estão cada vez mais distantes da Vila Belmiro, já que a diferença entre as pretensões salariais e a proposta do clube é muito grande.