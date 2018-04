Alberto é titular do Corinthians Desde que chegou ao Corinthians no início do Campeonato Brasileiro, Tite vinha avisando que gostaria de dar mais experiência à equipe nos momentos decisivos. Eles chegaram e o técnico resolveu fazer uma mudança importante para a partida de domingo contra o Goiás no Pacaembu. Ele tirou do time Jô e escalou Alberto. "Eu fui mal em uma partida que não poderia, logo no clássico contra o São Paulo. Até o meu pai reclamou logo após que o jogo terminou. Disse que eu me deixei dominar pela marcação da zaga são-paulina. É uma pena. Custa caro qualquer bobeada com tantos jogadores importantes como o Alberto e o Marcelo Ramos no banco. Foi o que aconteceu", diz, preocupado, Jô. Alberto mostrou mais personalidade contra o São Paulo e mesmo perante o grupo. Ele ganhou espaço e respeito de uma maneira rápida. Bem ao contrário de Marcelo Ramos que ficou abatido com a reserva, Alberto não perde uma oportunidade nos treinamentos com seu empenho que está pronto ser o titular. Desde domingo após a partida ele vem se comportando de maneira contida, mas deixando pistas que deve assumir o lugar de Jô. "Agora eu me sinto adaptado ao Corinthians. Fui para a Rússia. A volta para o futebol brasileiro não é fácil. Mas agora começo a jogar o que eu posso." Alberto tem 29 anos, 12 a mais do que Jô. Gil, único titular absoluto no ataque, acompanha politicamente a briga para jogar ao seu lado. E não toma partido. "Os dois são artilheiros e me ajudam quando estão jogando. Assim como o Marcelo Ramos também. Diferenças técnicas do Alberto e do Jô? O Alberto é mais fixo, me deixa com mais espaço para correr. O Jô se mexe mais. Eu fico mais pelo setor esquerdo. As duas opções são boas para o Corinthians. Eu deixo para o Tite definir." Tite sabe que o Corinthians precisa ganhar de qualquer maneira do Goiás para continuar buscando uma vaga para a Libertadores da América de 2005. No treinamento desta quarta-feira ele fez Betão, já livre de suspensão, reassumir seu lugar na zaga corintiana. Filipe Alvim deixou a equipe. Váldson continuou na reserva. Marcelo Oliveira continuou como líbero do time. Zé Carlos será o lateral esquerdo no lugar de Renato, contundido. Rosinei entrará no lugar de Fabinho suspenso. "Essa partida vale muito para nós. Precisamos ganhar para que os times que estão na nossa frente não possam disparar. Quem entrar terá de fazer igual ou até melhor dos que são titulares", disse Rosinei. Gil não gostou da primeira parte do coletivo, quando Tite o fez treinar como meia - Fábio Baiano sentiu fortes dores musculares e foi poupado. "Eu sou atacante. É onde rendo mais. Até colaboro com a equipe atuando como meia, mas não é a minha. Não é onde eu rendo mais", diz. Rosinei confirmou ter sido procurado pelos dirigentes para ter o seu contrato que termina em 2006 prorrogado até 2008. "Desde que eu receba um aumento, tudo bem. Quem não quer ficar no Corinthians?", pergunta orgulhoso.