Alberto opera o joelho nesta quarta O atacante Alberto, do Corinthians, fará nesta quarta-feira operação no Hospital São Luiz, em São Paulo, para corrigir a ruptura dos ligamentos do joelho esquerdo, que sofreu na partida contra o Vasco, no dia 4. Enquanto isso, segue a indefinição sobre o técnico do Corinthians. Tite já mudou de posição e disse que aceita ficar no clube, mesmo sob o comando da MSI - seu contrato vai até dia 31. Mas a prioridade é contratar Vanderlei Luxemburgo. Resta saber se ele vai trocar o Santos, que disputará a Libertadores em 2005, pelos dólares oferecidos pela parceira corintiana.