Alberto reforça Barbarense no Paulista O meia-armador Alberto não vai continuar no Bragantino na próxima temporada. Ele praticamente definiu sua transferência ao União Barbarense para disputar o Campeonato Paulista da Série A-1. Alberto, de 34 anos, é um dos jogadores mais experientes em atividade. Começou a carreira no Taubaté, passando pelo Ituano antes de chegar ao Bragantino no final dos anos 80. Atuou ainda em Cruzeiro e Vitória, além de defender vários times paulistas como Ponte Preta e União São João de Araras. "Nossa idéia era deixá-lo como exemplo aos garotos, mas não tivemos como fazer o acerto financeiro", lamentou Marquinho Chedid, presidente do Bragantino, que antes já havia perdido João Santos para a Matonense . O Bragantino vai disputar a Série A-2, segunda divisão, e definiu o substituto do técnico Jair Pereira. É Pardal, ex-Ponte Preta, União são João e que ano passado levou o Flamengo de Guarulhos ao acesso para a Série A-2.