Alberto se apresenta ao Barbarense Depois de passar por vários clubes do futebol brasileiro e até defender a seleção brasileira, o jogador Alberto, de 34 anos, se apresentou ao União Barbarense nesta quinta-feira como solução para acertar o meio-campo da equipe e deve estrear neste domingo contra o Guarani, em Campinas, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2001. O meia é a esperança da torcida e do técnico Luís Carlos Martins para melhorar o desempenho do time no Campeonato Paulista da Série A-1. Alberto começou a carreira em Taubaté, como meia-ofensivo, se destacando depois no super-time do Bragantino do final dos anos 80 e início da década de 90. Foi campeão brasileiro da segunda divisão e campeão paulista em 1990. Depois passou por vários clubes como Cruzeiro-MG e América-MG. No interior também atuou pela Ponte Preta e União São João de Araras. No início da temporada, Alberto estava no Ceará. Na classificação geral, o União ocupa a 11ª colocação com cinco pontos ganhos e vem de duas derrotas consecutivas em casa(para Portuguesa e Santos, respectivamente). "Temos que encarar esses resultados como passado, já que perdemos para grandes times. Agora, é pensar no futuro", diz o jogador. O lateral-esquerdo Adriano Ramos também deve estrear na partida de domingo, contra o Guarani.