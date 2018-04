Alberto só chega nesta 5ª ao Corinthians Ao contrário do que estava previsto hoje, o atacante Alberto não foi apresentado oficialmente pelo clube do Parque São Jorge. O jogador, que veio por empréstimo do Dinamo de Moscou, realizou todos os exames médicos, foi aprovado, mas não pôde assinar contrato. O acordo da diretoria corintiana com o clube russo era para que Alberto firmasse compromisso até o dia 31 de dezembro. Ocorre que a Fifa não permite que jogadores vindos do exterior assinem vínculos com duração de menos de seis meses. Assim, os dirigentes paulistas tentam convencer o Dinamo a esticar o acordo até fevereiro, para que então o novo reforço possa ser apresentado e unir-se ao elenco. "Sei da responsabilidade que será jogar no Corinthians, mas estou preparado e vou fazer o meu melhor", disse Alberto. O clássico - O Corinthians quer fazer do clássico de domingo, contra o Palmeiras, no Estádio do Morumbi, o jogo que recoloque o clube na briga pelas primeiras colocações no Campeonato Brasileiro. Para ficar entre os seis mais bem colocados após a rodada de domingo - o novo objetivo traçado pelo técnico Tite -, os jogadores precisam esquecer das duas últimas partidas, derrota para Paysandu (2 a 1), em Belém, e empate com o Grêmio (1 a 1), no Pacaembu. "Perdemos cinco pontos importantes, que atrapalharam a nossa reação", afirma o zagueiro e capitão Ânderson. Agora, estamos concentrados para esse jogo difícil." O jogador faz questão de destacar que a goleada sofrida no primeiro turno (4 a 0) não acontecerá novamente. "Hoje, nós temos uma equipe muito diferente. É claro que naquele dia o Palmeiras jogou muito bem, mas nós também estávamos muito bem na partida até sofrermos o primeiro gol. Quando levamos, o time desandou", observa Ânderson. Uma das receitas recomendadas pelo volante Bruno Octávio, substituto de Wendell, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é, além de marcar o atacante Osmar, que tem feito muitos gols pelo Palmeiras, anular o que ele julga ser o ponto forte do adversário: a força dos meio-campistas Magrão e Pedrinho. "Temos de matar a jogada onde começam. Esses dois jogadores são muito perigosos ali no meio. Eu acho, porém, que se cada um marcar o seu, a zaga não vai ter tanto problema", afirma o volante corintiano, que enfrentará o Palmeiras pela primeira vez como profissional. Disse, também, que "todo o nervoso que eu tinha de passar eu passei quando estreei contra o Santos. Agora, são 11 contra 11 e eu vou tentar não olhar a cor da camisa adversária."