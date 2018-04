Albiol marca no fim e salva Napoli de derrota em casa

NÁPOLES - Com um gol marcado pelo defensor espanhol Raul Albiol aos 42 minutos do segundo tempo, o Napoli se livrou de um vexame em casa ao empatar por 1 a 1 com o Chievo, neste sábado, no jogo de abertura da 21.ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado deixou a equipe napolitana com 44 pontos, três atrás da vice-líder Roma, que poderá se consolidar ainda mais na segunda posição neste domingo, quando enfrentará o Verona, fora de casa.

O Chievo, por sua vez, se manteve próximo da zona de rebaixamento da competição nacional, agora com 18 pontos, depois de se ver muito próximo de uma vitória que seria surpreendente no Estádio San Paolo.

No confronto deste sábado em Nápoles, o time visitante abriu o placar logo aos 18 minutos do primeiro tempo, quando Sardo tabelou com um companheiro pela direita e, do bico da área, chutou forte e cruzado para a bola entrar no ângulo direito do goleiro brasileiro Rafael, que ainda tocou na bola antes dela entrar.

Após o gol, o Chievo conseguiu se segurar atrás e o Napoli, mesmo com jogadores do quilate de Higuaín, Callejón e Hamsik no setor ofensivo, desperdiçava as chances que criava para empatar. Foi então que coube a Albiol salvar a equipe da casa no fim do jogo. Após cruzamento da esquerda, ele dividiu pelo alto com um adversário e, na sobra, chutou forte no canto direito baixo do goleiro para assegurar o 1 a 1.

Este sábado ainda contará com o clássico entre Lazio e Juventus, em Roma, nesta abertura de 21ª rodada do Italiano. O time de Turim é o líder disparado da competição, com 55 pontos, enquanto a equipe romana está apenas no nono lugar.