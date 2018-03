Álbum digital da Copa é lançado e tenta superar marca de 2014

Além do Álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo Fifa Rússia 2018, a Panini e a Fifa lançaram a edição digital da publicação, que é menor em quantidade de atletas, mas que pode ser feita virtualmente. Em outras edições do torneio, teve uma grande procura. Para se ter uma ideia, em 2014 foram 1,2 bilhão de acessos ao álbum digital, sendo que 53% disso veio de internautas do Brasil.

+ Colecionadores terão novidade para guardar figurinhas repetidas

"A coleção do álbum de figurinhas digital que fica hospedada no site oficial da FIFA vem com muitas novidades. Desafios, conquistas, troca de cromos, atualizações da cada seleção e tour da taça. As instruções para utilização de todos os produtos digitais estão apresentadas no álbum impresso", informou a Panini.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O site já está no ar no endereço https://paninistickeralbum.fifa.com e o torcedor precisa se logar com uma conta do google ou do facebook. O material traz 12 jogadores de cada uma das 32 seleções. A primeira página conta com um espaço para alguns símbolos do Mundial, como a taça, a bola e outras imagens.

Nesta sexta-feira, os envelopes com cinco figurinhas cada começam a ser vendidos. Atrás de alguns cromos existem códigos que são usados no álbum virtual para ganhar pacotinhos digitais. No domingo, a edição do Estadão chegará aos assinantes e nas vendas avulsas com o álbum encartado. A venda avulsa do álbum será feita a partir do dia 20 de março.

Ficha técnica

Álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018

Formato: 23,2 x 27 cm

Estrutura: 80 páginas e capas

Distribuição: nacional

Preço do álbum brochura: R$ 7,90

Preço do álbum capa dura: R$ 49,90 (kit com 12 envelopes)

Preço do envelope com 5 cromos: R$ 2,00

Lançamento envelopes nas bancas: a partir de 16/03/2018

Lançamento álbum nas bancas: a partir de 20/03/2018

Cromos

Total de cromos: 682

Cromos especiais: 50 (metalizados, com efeito holográfico)

Kits álbum oficial da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018

· Álbum capa dura com 12 envelopes por R$ 49,90

· Álbum brochura com 24 envelopes por R$ 50,00

· Álbum brochura com 12 envelopes por R$ 25,00

· Álbum brochura com 8 envelopes por R$ 20,00

· Blister com 28 envelopes por R$ 50,00

· Blister com 20 envelopes por R$ 40,00

· Kit com cartela e 12 envelopes por R$ 20,00

· Box premium com álbum capa dura e 100 envelopes por R$ 199,00

· Box premium duplo com dois álbuns capa dura e 200 envelopes por R$ 399,00

· Kit com 24 envelopes e capa plástica grátis por R$ 48,00

· Kit com cartela, 24 envelopes e uma lata pocket grátis por R$ 48,00

· Kit com 52 envelopes por R$ 104,00

· Álbum capa dura e 52 envelopes por R$ 129,90

· Kit álbum capa dura com 52 envelopes por R$ 104,00