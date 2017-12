Alçado ao profissional do Botafogo, volante Gustavo já sonha com ida à seleção

Recém-promovido ao time profissional do Botafogo depois de ter ajudado o clube a se sagrar campeão brasileiro sub-20 no ano passado, o volante Gustavo concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, quando falou um pouco sobre os objetivos que projeta para a sua carreira.

Embora saiba que está apenas começando a carreira profissional, o atleta de 21 anos de idade não escondeu que já tem a ambição de poder defender a seleção brasileira em um futuro próximo. "Meu sonho é a seleção brasileira. Primeiro penso em jogar no Botafogo e mostrar o meu trabalho para depois pensar em voos mais altos. Também penso um dia chegar numa equipe grande da Europa, mas a seleção é o meu objetivo principal", ressaltou o jogador.

Considerado um jogador técnico, como ele mesmo se define, Gustavo revelou também se inspirar em uma das estrelas da seleção alemã e do Real Madrid para brilhar com a camisa alvinegra. "No começo fui meia, mas me colocaram de volante, fui bem e gostei da posição. Observo muito o futebol do Toni Kroos, do Real Madrid. Sou mais um volante moderno, chuto bem de fora da área e vou na frente também", garantiu.

O Botafogo segue realizando a sua pré-temporada e tem estreia no Campeonato Carioca agendada para 25 de janeiro, quando o time vai encarar o Madureira, no estádio de Moça Bonita. Porém, o foco principal da equipe neste início de 2017 são os confrontos com o Colo Colo, do Chile, pela fase preliminar da Copa Libertadores. O duelo de ida será em 1º de fevereiro, no Engenhão, no Rio.