Alceu ansioso para voltar ao Palmeiras O volante Alceu não vê a hora de se reapresentar ao Palmeiras e começar a preparação para a disputa do Campeonato Paulista. Recuperado da cirurgia que o afastou do futebol por quase quatro meses, ele foi liberado pelo departamento médico do clube, mas continua fazendo um trabalho de fisioterapia e condicionamento físico. O volante passa férias em Marília e segue as recomendações dos preparadores físicos do Palmeiras. Faz duas sessões de exercícios por dia. A preocupação é não aumentar muito o peso. "O peso pode forçar o local da cirurgia. Dá um maior impacto", disse Alceu, que, no entanto, acha que engordou uns ?três a quatro quilos? nas últimas semanas. O jogador ainda não teve contato com a bola. Até pensou em disputar a Copa São Paulo de Juniores - tem idade para disputar a categoria (completa 20 anos em maio) -, mas os médicos acharam prudente esperar mais um pouco. "Acho que ainda não estou pronto para jogar. Preciso ganhar mais um pouco de confiança", reforçou Alceu. Quando se contundiu, Alceu estava jogando como terceiro zagueiro, pelo lado esquerdo. Agora, recuperado da cirurgia, o jogador quer brigar por um lugar no time na sua verdadeira posição: volante. "Eu acho que rendo mais na cabeça-de-área, mas se precisar jogar como zagueiro, não tem problema. O ?professor? (Jair Picerni) decide", afirmou. Alceu está consciente, no entanto, que ainda precisa se condicionar melhor antes de disputar uma posição no time. "Acho que ainda vou ficar uns dias fazendo fisioterapia antes de ir para o campo", disse o jogador, que fez uma fixação no fragmento de cartilagem que descolou no joelho direito.