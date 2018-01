Alceu, dura infância antes do Palmeiras Alceu está completando cinco anos de Palmeiras em paz. Titular absoluto do time, até o final do ano receberá o sonhado reajuste salarial ? o primeiro passo para comprar os bens de que foi privado na infância, vivida entre Diadema, onde nasceu, e Marília, cidade em que passou a maior parte da adolescência até ser descoberto por um olheiro do Parque Antártica. Quinta-feira, o volante, de 19 anos, recebeu o JT para uma entrevista. Cabeça baixa, semblante pensativo, afirmou que foi morador de rua e passou seis anos em um orfanato. Mas, ao contrário de vários meninos da turma, conseguiu fugir da marginalidade. Leia mais no Jornal da Tarde