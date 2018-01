Alceu fica só na torcida pelo Palmeiras Alceu tentou mostrar serenidade ao falar do desafio que terá de enfrentar nos próximos meses por causa da cirurgia que fez na quarta-feira para corrigir uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Nesta quinta, o volante se apresentou com a perna imobilizada e usando muletas na Academia de Futebol do Palmeiras. Mostrou disposição para os primeiros trabalhos de fisioterapia e recusou qualquer demonstração de abatimento com o fato de que não jogará mais este ano. "Fiquei um pouco triste porque queria estar com o time e ajudar o Palmeiras a subir para a primeira divisão", explicou o volante, que com a contusão também perdeu a chance de disputar uma vaga na seleção brasileira que participará do Campeonato Mundial Sub-20, em novembro. "Mas tenho certeza de que não terei problemas no futuro, porque sou jovem e tenho bastante tempo para me recuperar. Além disso, não foi um problema mais grave como um rompimento de ligamento ou lesão no ligamento cruzado", consolou-se. Esta não é a primeira contusão grave de Alceu, que até o confronto contra o Gama, no último sábado, tinha participado de todas as partidas do Palmeiras na Série B do Campeonato Brasileiro. "Também passei por uma cirurgia no ombro que me obrigou a ficar oito meses parado", lembrou. Enquanto isso, o técnico Jair Picerni continuou os trabalhos para armar o novo meio-de-campo titular. Ele definiu que Marcinho joga em sua posição original e Adãozinho e Correia disputam a vaga de Alceu, com vantagem para o segundo. Marcinho disse que terá torcida organizada em Florianópolis, contra o Avaí. "Toda a família da minha mulher é de lá e, como todos torcem pelo Figueirense, vão dar uma força para o Palmeiras", contou o volante. Está prevista para o treino desta sexta a definição sobre a presença do meia Pedrinho na partida. O jogador, que se recuperou de contusão no joelho, aguarda a decisão da comissão técnica de aproveitá-lo contra o Avaí.