Alcides desmente saída do Santos A imprensa esportiva portuguesa está anunciando que o Benfica contratou o zagueiro Alcides e que contará com ele a partir de julho, por um período de cinco anos. Mas, neste sábado, o jogador, que foi contratado pelo Santos para ser o sucessor de Alex, negociado com o PSV Eindhoven (sai em julho), revelou que nada sabe sobre essa transação. Alcides esteve sexta-feira na Alemanha, onde concluiu a rescisão de seu contrato com o Schalke 04. Mas na manhã deste sábado ele já estava participando do treinamento no CT Rei Pelé, em Santos. "Não estou sabendo de nada e só estive na Alemanha assinando a documentação da rescisão de meu contrato", garantiu o zagueiro. O jogador tem compromisso com o Santos até o final de junho e deve ser o titular na estréia do time no Brasileiro, quarta-feira, contra o Paraná. É que Alex está em tratamento médico e não deverá ser liberado para essa partida.