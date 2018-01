Alckmin recebe delegação do São Paulo A caravana são-paulina chegou agora há pouco ao Palácio dos Bandeirantes, a sede do Governo do Estado de São Paulo, onde os tricampeões mundiais serão recebidos pelo governador Geraldo Alckmin. Na seqüência, o grupo parte para o Estádio do Morumbi, para o encontro com a torcida e o final da festa. Na volta do Japão, a delegação do São Paulo desembarcou no Aeroporto de Cumbica pouco depois das 6 horas desta terça-feira. E foi recebida lá mesmo por uma multidão de torcedores. Daí, já em cima de um trio elétrico, os tricampeões mundiais percorreram algumas das principais ruas da capital paulista, sempre acompanhados pela torcida. Como atraiu muita gente, a caravana são-paulina provocou muito trânsito na cidade. Principalmente no centro, onde os tricampeões pararam para um encontro com o prefeito José Serra. A longa caravana deixou os jogadores esgotados. Afinal, foram mais de 8 horas pelas ruas da cidade, festejando e acenando para os torcedores, depois de um cansativo vôo. Por isso mesmo, quando o trio elétrico estava chegando ao Palácio dos Bandeirantes, o goleiro Rogério Ceni chegou a pedir para o motorista ir mais rápido. Mas a festa ainda vai continuar no Estádio do Morumbi, onde milhares de torcedores esperam a chegada do time campeão. Lá dentro, no gramado, Rogério Ceni e seus companheiros prometem mostrar à torcida a taça do Mundial de Clubes, conquistada domingo, com a vitória sobre o Liverpool. Veja o especial do Mundial de Clubes da Fifa e relembre a conquista são-paulina