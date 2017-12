Álcool, doping legal arrasa o futebol O livro Estrela Solitária, do jornalista Ruy Castro, teve sérios problemas na época de seu lançamento. A mais completa biografia de Garrincha quase não chega aos leitores por dois motivos. O primeiro, mais corriqueiro, os herdeiros do jogador exigiam parte nos lucros da publicação. O segundo: os familiares não queriam que fosse divulgada a infeliz e íntima ligação do bicampeão do mundo com o álcool. São realmente chocantes e tristes os momentos em que Garrincha busca amparo na bebida, na descrição do livro. Porém, a relação do jogador de futebol com o álcool continua mais estreita do que nunca, hoje, 40 anos depois que o inesquecível ponta se refugiava em sua cidade, Pau Grande, para se embriagar com cachaça. Leia mais no Jornal da Tarde