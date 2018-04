Alcorcón volta à realidade com derrota na Copa do Rei Famoso por ter eliminado o Real Madrid na fase anterior da Copa do Rei, o pequeno Alcorcón voltou à sua realidade. Em jogo de ida das oitavas de final do torneio, disputado nesta quarta-feira, o time da terceira divisão do Campeonato Espanhol foi derrotado em casa pelo Racing de Santander, por 3 a 2, e ficou perto da eliminação.