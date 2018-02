Aldair anuncia a aposentadoria O brasileiro Aldair, da Roma, anunciou, nesta terça-feira, que vai se aposentar ao término do Campeonato Italiano. ?Mais três ou quatro meses de futebol e me retiro?, disse o zagueiro ao jornal Corriere dello Sport. Esta não é a primeira vez que Aldair anuncia sua retirada dos campos. No ano passado, o jogador declarara sua intenção, mas o presidente da Roma, Franco Sensi, prolongou seu contrato por mais uma temporada. O brasileiro recebe ?modestos? US$ 500 mil anuais, pouco perto dos US$ 5 milhões do capitão Francesco Totti. Aldair, que começou a carreira no Flamengo, atua pela Roma desde 1990, equipe pela qual conquistou um scudetto, uma Copa da Itália e uma Supercopa. Com a seleção brasileira foi campeão mundial em 1994 e bi-campeão da Copa América.