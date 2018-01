Aldair anuncia que voltará ao Brasil Depois de uma década na Roma, o veterano zagueiro Aldair, de 36 anos, disse nesta sexta-feira que ao final da atual temporada italiana voltará ao Brasil. ?Este é o meu último ano de contrato e será também o último com a Roma. Vou dar o máximo de mim até o final e, em junho (quando encerra a temporada), decidirei o que fazer. Se continuo ou não jogando?, disse o zagueiro, que chegou ao time romano na temporada 90-91. O zagueiro disse que está conversando com seus familiares e com seu representante para preparar sua volta para o Brasil e, depois ?estudar outras opções?. Ele descartou, porém, que possa defender outro clube na Itália. "Seguramente não! Não seria legal vestir outra camisa aqui que não a da Roma?, garantiu.