Aldair diz que pára mesmo em maio Desta vez, parece que é para valer. O zagueiro Aldair confirmou nesta quarta-feira que em maio pendura as chuteiras. Assim que terminar a temporada 2002-03 do Campeonato Italiano, o brasileiro que defende a Roma desde 1990 pretende aposentar-se. Mas, se depender dos dirigentes do clube italiano, o atleta de 37 anos ? nasceu em 30 de novembro de 1965 ? ficará em atividade até 2004. ?Serão só mais três ou quatro meses de futebol?, garantiu Aldair, que no ano passado havia manifestado intenção de parar e voltou atrás depois de muita insistência dos cartolas locais. A intenção da Roma é a de fazer com que Aldair ocupe cargo na comissão técnica ou atue como garoto-propaganda.