Aldair e Cafu vêem vitória de Guga Entre os brasileiros que assistiram a estréia vitoriosa de Guga contra o croata Ivan Ljubicic em Roma estavam os jogadores Cafu e Aldair da Roma. Os dois já haviam jantado na noite anterior com o tenista no hotel e depois incentivaram bastante o brasileiro diante de Ljubicic. "Gostei muito da torcida deles", afirmou Guga. "Gosto muito de assistir aos jogos da Roma e agora foi a vez do Cafu e o Aldair virem me assistir na quadra." Ao contrário dos campos de futebol, os jogadores não sofreram pressões de torcedores racistas no Foro Itálico.