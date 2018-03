Aldair se despede do time da Roma Aldair saiu chorando do campo. Todo o estádio Olímpico aplaudiu o zagueiro brasileiro em sua última partida com a camisa da Roma, clube que defendeu por 13 anos. Abraçado pelos companheiros, se despediu da torcida na derrota por 2 a 1 que o time sofreu para o Atalanta, neste sábado, na última rodada do Campeonato Italiano 2002/2003. ?Não poderei jamais esquecer do afeto que recebi todos estes anos dos torcedores romanos?, disse Aldair. Aos 37 anos, retorna ao Brasil para encerrar a sua carreira. Garante que jogará mais uma temporada, provavelmente no Flamengo, clube que o revelou. Depois de se despedir do futebol, Aldair voltará a viver em Roma, onde acaba de comprar uma mansão na via Aurelia. Na Roma, ele foi campeão italiano em 2001, conquistou uma Copa da Itália e uma Supercopa.