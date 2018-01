Aldair surpreende e acerta com o Genova O veterano zagueiro Aldair, que em novembro deste ano vai completar 38 anos, surpreendeu e nesta sexta-feira anunciou que vai jogar pelo Gênova, clube da segunda divisão da Itália. Ontem, o jogador praticamente havia fechado acordo com o Bolonha, mas o procurador do jogador, Antonio Caliendo, contou hoje que o zagueiro mudou de idéia por uma razão bastante curiosa. ?Além da proposta do Gênova ser interessante, Aldair não quer jogar contra o Roma?, explicou. Aldair defendeu o Roma por 13 temporadas e se acertasse com o Bolonha, certamente teria de jogar contra seu ex-clube. ?Indo para o Gênova, Aldair evita esse problema?, conclui Galindo. No final da temporada passada, Aldair chegou a anunciar a aposentadoria e o Roma decidiu ?aposentar? camisa seis, que foi usada pelo brasileiro durante mais de uma década.