Aldo desfalca Brasiliense na quarta O Brasiliense pretende jogar a final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, praticamente com o mesmo time que enfrentou o Corinthians, no primeiro jogo, apesar da contusão de dois jogadores titulares: o goleiro Donizete e o atacante Wellington Dias. A expectativa é que eles se recuperem. Uma substituição certa é a do zagueiro Aldo, que ganhou o terceiro cartão amarelo. No seu lugar será escalado Adriano. Os demais jogadores serão mantidos porque, segundo avaliação da comissão técnica do time, se saíram muito bem no jogo do Morumbi. "Os jogadores novos e os experientes garantiram o equilíbrio emocional", disse hoje o dono do Brasiliense, o senador cassado Luiz Estevão. Ele elogiou o grupo que, mesmo levando um gol e sofrendo com a "explosão" de 70 mil torcedores com o primeiro gol do Corinthians, fez uma "jogada atrevida" e conseguiu empatar o jogo. Segundo Estevão, o resultado final só não foi favorável ao time por causa da má arbitragem, que validou o segundo gol "irregular" do Corinthians e deixou de marcar um penalti para o Brasiliense. "Os erros prejudicaram muito o Brasiliense", lamentou Estevão, que prevê mudança na dinâmica do próximo jogo porque o time precisa ganhar ccom uma diferença de um gol para levar a Copa Brasil. Os jogadores do Brasiliense retomaram hoje os treinamentos no Estádio Serejão. O último treino será na terça-feira.