Aldo Rebelo defende tornozeleira para torcedores infratores

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, defendeu que a Justiça passe a obrigar torcedores envolvidos em casos de violência no futebol a usar tornozeleiras eletrônicas a fim de impedir a entrada de infratores nos estádios. Palmeirense, Rebelo apoiou a decisão do Ministério Público de autorizar a realização da última rodada do Palmeiras no Campeonato Brasileiro deste ano, contra o Atlético-PR no domingo, em seu estádio.

As declarações foram feitas nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, durante o seminário de apresentação dos legados da Copa do Mundo do Brasil. Para o ministro, um dos principais problemas no esporte são os casos de violência entre torcedores, que acabam, segundo ele, prejudicando a imagem do esporte e afetando negativamente a captação de investimentos.

Diante da possibilidade de rebaixamento palmeirense, o que poderia provocar protestos da torcida, o MP chegou a cogitar a alteração do local do confronto contra o Atlético-PR, mas, depois, autorizou o uso do Allianz Parque, desde que a segurança esteja reforçada.

"Acho que é possível o Palmeiras realizar esse jogo em sua casa. O time constrói um estádio e não pode jogar nele?", questionou Rebelo. "Que o torcedor flagrado em atos de violência passe a usar tornozeleiras para não entrar nos estádios de futebol", defendeu.

Torcedor palmeirense, ele mostrou-se confiante na vitória de seu time sobre o Atlético-PR, que eliminaria por completo as chances de rebaixamento. "O time vive uma situação delicada, embora dependa só de seus esforços, mas pode vencer. O Palmeiras é um time histórico, assentado em um pedestal de glórias", afirmou o ministro.