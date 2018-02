Alê e Fabio Santos numa encruzilhada O jovem Alê estava numa encruzilhada nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda. Mesmo feliz com a convocação para a Seleção Brasileira Sub-20, que disputará o Sul-Americano no Peru, em janeiro, o volante continha a euforia: ?Todo jogador quer defender a Seleção, mas faço o que o professor Leão e a diretoria decidirem. Sei que eles farão o melhor para mim.? O São Paulo teve quatro convocados: Alê, Fábio Santos, Edcarlos e o goleiro Bruno. Desses, o treinador Émerson Leão não vai abrir mão dos dois titulares: Alê e Fábio Santos. O impasse está feito. O superintendente Marco Aurélio Cunha vai conversar com Branco, coordenador das seleções de base, para tentar liberar os dois jogadores. ?Sempre tivemos ótimo relacionamento na CBF. Quatro atletas é demais para um time.? Para o clube do Morumbi, o jogador que disputa um torneio no lugar das férias e da pré-temporada fica com o rendimento prejudicado durante o ano. ?Eles agüentam porque são jovens, mas os efeitos aparecem mais tarde?, diz Carlinhos Neves, preparador físico do time. O São Paulo encerra a temporada neste domingo, com a partida diante do Goiás, no Serra Dourada. O time já não tem mais chances de disputar o título, mas garantiu sua vaga na Libertadores do ano que vem.