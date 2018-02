Alê na lateral direita do São Paulo Leão começa a definir neste sábado os companheiros de Luizão para o jogo contra o Paulista. Há uma dúvida na lateral direita. Cicinho, punido pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Como o São Paulo não tem um reserva específico para a posição, a tendência é que o volante Alê seja improvisado. Daniel Rossi, outro volante, e Souza, meia, são outras opções. Ainda em La Paz, o técnico garantiu que Alex continuará no time, apesar da má atuação contra o The Strongest. Leão culpou a altitude e inocentou o zagueiro, que só deixa o time se Fabão conseguir se recuperar de uma distensão muscular. Nesse caso, formará o trio de zagueiros com Lugano e Edcarlos. O jogo em Jundiaí será o 11.º do São Paulo no Campeonato Paulista. O time tem dez vitórias e um empate. Na seqüência, terá duas partidas no Morumbi, contra Rio Branco e Marília, nos dois sábados seguintes. Depois, virão Guarani, em Campinas, Santo André, no Morumbi, Portuguesa, no Canindé, Santos, na Vila, Ponte, em Campinas, e Mogi Mirim, em Mogi.