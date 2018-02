Alê pode ser opção para Leão na lateral Alê é a opção mais forte do técnico Emerson Leão para ocupar a lateral-direita do São Paulo no domingo, em Jundiaí, contra o Paulista, pela 11ª rodada do estadual. Cicinho está suspenso com três cartões amarelos e o São Paulo não tem reservas. Uma segunda opção é Souza, que nos coletivos tem treinado nessa posição no time reserva. O volante Daniel Rossi tem menos possibilidades. Nenhuma das três soluções agrada Leão, que não gosta de improvisações e sonha com um jogador especialista na posição. "Nós estamos procurando um jogador jovem, que possa crescer no clube, e não um medalhão. Ainda não encontramos, mas de uma hora para outra acertaremos", diz Juvenal Juvêncio, vice de futebol. Outro desfalque em Jundiaí é Mineiro, também suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Será substituído por Renan. Diego Tardelli, com distensão muscular, continua de fora. Luizão joga. O jogo contra o Paulista é visto com muita importância pelo treinador. Se vencer, o São Paulo no mínimo manterá a vantagem de quatro pontos sobre o Santos (que enfrenta o Palmeiras, também no domingo). Depois terá dois adversários mais fáceis, no Morumbi, nos dois próximos sábados: Rio Branco e Marília. Quando já terá a volta de Cicinho e Mineiro.