Alecsandro marca três na goleada do Sporting em Portugal O atacante brasileiro Alcsandro, pretendido pelo Palmeiras, marcou três gols na goleada do Sporting sobre o Naval por 4 a 0. A equipe alviverde segue na vice-liderança do Campeonato Português, com 58 pontos, quatro a menos que o líder Porto, que venceu o Belenenses por 3 a 1, pela 26.ª rodada da competição. Com a derrota, o Naval segue em nono, com 31 pontos. O Sporting praticamente definiu a partida no início do jogo. Aos 11 minutos, Nani cruzou pela esquerda e Alecsandro abriu o placar. Oportunista, o brasileiro fez mais um três minutos depois. Romagnoli cruzou e Liedson cabeceou. O goleiro do Naval deu rebote e Alecsandro fez o segundo gol dele e o segundo do time alviverde na partida. Na etapa complementar, Alecsandro ainda teve de fazer um lindo gol para o vice-líder do Português. Abel avançou pela direita e tocou no meio da área, o brasileiro bateu para o gol de calcanhar. A bola ainda desviou no zagueiro Fernando antes de entrar. No último minuto de jogo, Moutinho fez o quarto gol do Sporting em cobrança de pênalti e fechou o placar. No outro jogo deste domingo, o Porto derrotou o Belenenses, em casa, por 3 a 1. Com a vitória os anfitriões somam agora 62 pontos. Os visitantes permanecem com 43 pontos e está em quarto lugar. A vitória do Porto começou a ser construída logo no início do jogo. Aos nove minutos, Hélder Postiga chutou de fora da área. O goleiro do Belenenses deu rebote e Adriano Louzada abriu o placar. Os anfitriões ampliaram nos descontos do primeiro tempo, com Lucho Gonzalez batendo pênalti no meio do gol. O Belenenses até esboçou uma reação no segundo tempo. Aos quatro minutos, José Pedro bate bem o escanteio e Nivaldo sobe no segundo pau e cabeceia sem Chances para o goleiro Hélton. A reação dos visitantes parou por aí. Com maior volume de jogo, o Porto passou a tocar a bola com tranqüilidade e ainda ampliou o resultado. Aos 41 minutos, Bruno Alves escorou bem o cruzamento de Quaresma e deu números finais a partida.