Alecsandro pode ser novo reforço corintiano para o ataque

Destaque no ataque do Cruzeiro no Brasileirão, Alecsandro - irmão do são-paulino Richarlyson - está na mira do Corinthians. Pelo menos é o que garante o empresário do atleta, Oldegard Filho, que nesta quarta-feira confirmou a negociação entre os dois clubes pelo atacante. Veja também: Fluminense abre seus cofres para ter Felipe na Libertadores Corinthians afirma que não recebeu proposta por Felipe Em entrevista à Rádio Record, o empresário disse que há possibilidade de Alecsandro ir para o Corinthians. O atleta tem contrato com o Cruzeiro até 2009 e o clube mineiro pede cerca de 3 milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões) pelo atacante. Segundo Oldegard Filho, o time paulista poderia utilizar alguns jogadores que não irá aproveitar na temporada 2008 para facilitar a transação com os mineiros, como o lateral-esquerdo Gustavo Nery e o meia Roger, que poderiam servir como "moeda de troca". O Cruzeiro nega qualquer negociação com o Corinthians, tanto que o diretor de futebol do clube, Eduardo Maluf, afirma que só soube do assunto por meio da imprensa, mas deixou escapar que "Alecsandro só sai daqui vendido."