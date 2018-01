Alegria e advertência no Mogi Mirim De candidato ao rebaixamento, o Mogi Mirim passou em apenas uma rodada para a surpresa do Campeonato Paulista. Depois da vitória de ontem, no Pacaembu, diante do Corinthians, o ambiente foi só de alegria, mas o técnico José Carlos Serrão não quer que este clima contamine demais seus jogadores. "Foi uma boa vitória, começamos bem, mas não quer dizer nada. Temos mais 18 rodadas pela frente. Não adianta vencer o Corinthians e perder as próximas partidas. A atenção tem que ser redobrada", disse. Serrão apesar de estar feliz pelo resultado, não deixou de dar um puxão de orelha no time. "Pecamos muito na segunda etapa. Queria que os jogadores partissem para cima do Corinthians no segundo tempo. Não era para recuarmos", explica Serrão.