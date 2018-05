Além do Al-Hilal, outro clube árabe demonstra interesse em Carille

Enquanto aguarda por um posicionamento do Al-Hilal, o técnico Fábio Carille desperta o interesse de mais um clube árabe. O presidente do Al-Wehda, Hatem Khaimi, deu entrevista para o site árabe Dawri Plus confirmando a vontade em contar com o treinador brasileiro.

+ Carille se desculpa com imprensa e admite exagero ao falar de 'possível proposta'

+ Balbuena e Romero podem desfalcar o Corinthians por dois jogos

+ Sem jogar há mais de dois meses, Kazim aguarda propostas no Corinthians

O Estado apurou que o empresário de Carille, Paulo Pitombeira, já está ciente da oferta e passou para o treinador, que ainda aguarda pelo desfecho da negociação com o Al-Hilal. O Al-Wehda foi recém promovido para a primeira divisão do país. Segundo Khaimi, os contratos para o acerto com Carille seriam enviados para o Brasil.

Neste momento, o Al-Hilal dá preferência para a contratação do português Jorge Jesus, que trabalha no Sporting. Segundo o jornal A Bola, o treinador não está interessado na oferta, mas as negociações ainda não foram encerradas. Caso o acordo não seja fechado, o nome de Carille volta a ganhar força.

A possibilidade de deixar o clube fez com que Carille se irritasse com as notícias que estavam sendo veiculadas pelos mais variados meios de comunicação. No domingo, chegou a criticar a imprensa e nesta terça-feira soltou uma nota se desculpando pelas palavras.

No meio de tudo isso, a diretoria do Corinthians aguarda e se mostra tranquila. Os dirigentes alegam que não houve qualquer oferta oficial, logo, não há motivos para preocupação.