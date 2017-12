Alemães acreditam na vitória do Brasil, diz pesquisa A maioria dos torcedores de futebol da Alemanha acreditam que o Brasil será o vencedor desta Copa do Mundo. É o que diz pesquisa realizada na segunda e na terça-feira pela rede de televisão ARD, com 1.000 alemães. Cerca de 54% predizem a vitória do Brasil, enquanto apenas 10% acreditam que a seleção alemã consiga levantar da taça de campeã - outros 21% acreditam que a equipe chegue à final. Por outro lado, 14% acham que a Alemanha vai ser eliminada na primeira rodada da Copa, como aconteceu na Eurocopa de 2004, em Portugal. Em uma pesquisa similar realizada três meses atrás, 28% achavam que a equipe seria eliminada na primeira rodada e somente 7% acreditavam na vitória alemã no Mundial. O empate de 2 a 2 contra o Japão, na terça-feira, mostrou que o time ainda tem falhas na defesa. A equipe ainda tem sua última tentativa para arrumar sua formação no amistoso contra a Colômbia, nesta sexta-feira. O técnico Jürgen Klinsmann continua com problemas para formar corretamente o time alemão que abrirá oficialmente a competição no jogo contra a Costa Rica, dia 9, em Munique. A Alemanha também enfrenta a Polônia e o Equador no Grupo A.