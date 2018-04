Alemães e brasileiros fazem festa juntos "Ah, vamo invadir, ah, vamo invadir". Parecia a Gaviões da Fiel chegando ao Morumbi em dia de clássico. Só parecia. Mesmo porque o batuque era de doer. Mas era quase isso: grupos de dezenas e dezenas de brasileiros chegando animados até demais para o "amistoso" entre Brasil e Alemanha, hoje à noite, no Estádio Olímpico de Berlim. "Ah, eu tô maluco, ah, eu tô maluco". Maluco parecia o casal Jairo Machado e Anne Hauesnstein. Ele, gaúcho, estudante em terras alemãs, vestindo a camisa da Alemanha. Ela alemã de Sttutgart,de 21 anos, ostentando orgulhosa a amarelinha. "Tá tudo bem assim, mas no fundo estamos os dois torcendo para o Brasil", disse a sorridente Anne, para quem falta popularidade ao time de seu próprio país. Perto deles, o avesso do avesso. Ela, brasileira, de camisa, rosto e coração verde-amarelo: a aeromoça Rosana Soares, funcionária da empresa DBA, que vive há 14 anos por aqui, ao lado do marido. Ele? O alemão Ingo Van Deest, que completa 40 anos amanhã. Na cara de Ingo, a média com a patroa, que conheceu no carnaval do Recife: as bandeiras dos dois países cuidadosamente pintadas. "Tanto faz quem vai ganhar, mas eu acho que é o Brasil", entregou o maridão, tirando um sorriso largo da morena Rosana. E quanto mais gente chegava - e foram 75 mil pagantes - mais as duas torcidas se confundiam. Ninguém sabia quem ia torcer para quem, afinal. Até na hora das compras nas barracas de material esportivo instaladas no saguão do estádio ficava difícil escolher: um cachecol verde-amarelo por 10 euros (cerca de 38 reais) ou um cachecol da seleção da casa? No meio da farra bilingüe, pequenos cartazes de torcedores alemães ainda esperançosos de conseguir ingressos, esgotados há muito. "Suche karte" - compra-se ingresso, informavam eles. A propaganda não funcionou. E eles tiveram que curtir o jogo lá fora, tomando cerveja a 3,30 euros a caneca de plástico, pela qual se paga depósito de 1,20 euro. Também podiam aplacar a mágoa mastigando um cachorro-quente por 2,50. "Ê, ê, ê, ô; ê, ê, ô..." E lá iam brasileiros e alemães fazendo festa e judiando do coro do surdão. Henning Dohrmann, de 21 anos, entrou na onda do amigo Floriano Sonneborn, de 29 anos, e estava fantasiado de ONU: camisa da Alemanha e cara-pintada do Brasil. Para temperar ainda mais essa salada mista dos dois alemães, Floriano vestia uma camisa novinha do Santos, comprada na própria cidade litorânea paulista. Explica-se: ele é casado com uma brasileira que conheceu em São Paulo e até, suprema glória, levou para o estádio a bandeira brasileira que ganhou de presente do sogrão. "Eu estou torcendo para os dois, mas agora posso dizer que gosto mesmo é do Brasil", disse Floriano, que, com esse nome, só aumenta a confusão: alemão mesmo ou um brasileirinho disfarçado? Disfarçado de torcedor estava o baixinho Eleasar Tominaga, de 29 anos, carioca de Botafogo. Liro, como o chamam os amigos, vestia a camisa amarela e entornava um líquido também amarelo coberto de espuma. E tinha sede. "Ele é o Liro, jogador", anunciou um amigo também sedento. Liro? "É, joga num time da terceira divisão daqui da Alemanha". E provou mostrando uma foto de jornal na qual o baixinho passava quase entre as pernas de um zagueirão branquelo. Esbanjando modéstia, o atacante Liro então explicou: "Joguei nas divisões de base do Flamengo, mas agora estou aqui no Dornheim, que está em segundo lugar no campeonato", disse o pequeno para jogar e grande para beber. Se alguém ainda tem dúvida de que esse amistoso foi mesmo uma grande confusão de torcidas - no bom sentido - basta ver quem marcou o gol de empate da Alemanha hoje: o atacante Kuranyi. Pois é: o cara é brasileiro!