Alemães e ingleses brigam após a vitória da Alemanha A polícia teve bastante trabalho neste sábado em Stuttgart. Cerca de 400 torcedores alemães e ingleses se enfrentaram após a vitória da Alemanha por 2 a 0 sobre a Suécia, em Munique, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo. Na confusão, os torcedores atiram cadeiras e outros objetos e 200 policiais, armados com bombas de fumaça, foram chamados para conter os ânimos. A situação se acalmou por volta das 20h30, pelo horário local (15h30 em Brasília). Durante a madrugada, 122 torcedores ingleses foram presos pela polícia e devem ser liberados na segunda-feira, um dia depois do jogo entre Inglaterra e Equador, em Stuttgart. Quase dois mil policiais foram destacados para cuidar da segurança dos 50 mil espectadores esperados para a partida.