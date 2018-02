Alemães elegem lista com as piores contratações da história

Os argentinos Cristian Ledesma e Federico Insúa estão entre as dez piores contratações da história do Campeonato Alemão, segundo a lista elaborada pela revista 11 Freunde. O meia Ledesma foi contratado pelo Hamburgo em 2002, por cerca de 4 milhões de euros (quase R$ 11 milhões), e menos de um ano depois foi emprestado ao Monterrey do México, terminando no Olympiakos Piraeus da Grécia. O volante Federico Insúa, por sua vez, foi a contratação mais cara da história do Borussia Mönchengladbach, que pagou US$ 6 milhões (R$ 11 milhões) ao Boca Juniors para contar com seus serviços. O argentino disputou 32 partidas pela equipe, e marcou apenas dois gols, em uma temporada na qual viu seu time terminar rebaixado para a segunda divisão do futebol alemão. Os demais jogadores que figuram na "lista negra" de contratações são: Alan McInally (Bayern de Munique); Lilian Laslandes (Colônia); Rouven Schröder (Duisburg); Olli Isoaho (Arminia Bielefeld); Roman Wallner (Hannover 96); Dirk Weetendorf (Werder Bremen); Bent Christensen (Schalke 04) e Marco Reich (Colonia).