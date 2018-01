Alemães obtêm vaga em torneio mundial A Alemanha, vice-campeã na Copa do Mundo da Coréia do Sul e do Japão, foi convidada para participar da Copa das Confederações de 2003, que será realizada entre 18 e 29 de junho, na França. A informação é de Gerhard Mayer-Vorfelder, presidente da Associação Alemã de Futebol. O treinador da seleção, Rudi Voeller, é contra a participação do país na competição. O treinador tem o apoio de Karl-Heinz Rummenigge, ex-jogador da Alemanha e atual presidente do Bayern de Munique, que condena o longo calendário de jogos da seleção. ?Disputamos um torneio importante a cada dois anos e os jogadores precisam de descanso?, disse Rummenigge, preocupado com as partidas das Eliminatórias para a Eurocopa 2004. A Alemanha concorria à última vaga na Copa das Confederações, numa disputa com a Itália, vice-campeã na última edição da Eurocopa. Os demais participantes são: França (atual campeã da competição), Brasil (atual campeão da Copa do Mundo), Colômbia (América do Sul), Estados Unidos (Américas do Norte e Central), Japão (Ásia), Camarões (África) e Nova Zelândia (Oceania).