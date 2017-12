Alemães organizam concurso de Miss Copa do Mundo Os jogos começam a partir da próxima semana, mas as 32 seleções presentes no Mundial da Alemanha estiveram em "disputa" já nesta quinta-feira. Um concurso escolheria a Miss Copa do Mundo, dentre as candidatas que estiveram no parque de atrações Europa Park, em Rust, sudoeste da Alemanha. Mais de 1.500 meninas se inscreveram na disputa, que não está relacionada com a programação oficial do torneio. O sistema de disputa é parecido com o de qualquer concurso de miss, misturado com o da Copa do Mundo: oito grupos formados por quatro candidatas e um júri internacional encarregado de escolher a ganhadora. As vencedoras passam para a rodada seguinte. As candidatas desfilaram primeiro com a camiseta de sua seleção nacional de futebol, em traje de banho e, em seguida, vestidas para noite. A vencedora e as quatro damas de honra receberão 10 mil euros em prêmios e também farão ensaio fotográfico para a revista alemã Player. O resto das candidatas ganharão cinco dias de convites no parque de atrações Europa Park.