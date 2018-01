Alemães pedem intervalo maior no futebol A Federação Alemã de Futebol pretende alterar uma tradição no esporte. Dirigentes da Bundesliga solicitaram à Fifa permissão para aumentar de 15 para 20 minutos o intervalo entre um tempo e outro nas partidas. A medida não é uma excentricidade, não tem a ver com a integridade dos atletas e centra o foco no bolso dos torcedores. Estudos feitos por alguns clubes indicaram que há possibilidade de aumentar a venda de bebidas e sanduíches, nos estádios, se a pausa for maior. O Schalke04 chegou à conclusão de que seus cofres receberiam US$ 375 mil a mais, por ano, com essa folga. O pedido será apresentado em 29 de fevereiro, em reunião da International Board, entidade que tem poder de alterar regras do futebol. Embora seja conservadora, nos últimos anos se mostrou mais disponível a aceitar sugestões.