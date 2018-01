Alemães querem Exército na segurança A maioria dos alemães - cerca de 66% - querem que o Exército do país atue na segurança durante a realização da Copa do Mundo, no meio deste ano. De acordo com uma pesquisa divulgada neste domingo pela revista Focus, o povo alemão apóia a idéia do ministro do Interior, Wolfgang Schaeuble, que está preocupado com possíveis atentados terroristas durante o Mundial. Para que o Exército possa atuar na segurança da Copa, é preciso que haja uma mudança constitucional, já que a Lei Fundamental, a Carta Magna alemã, não permite essa ação. Por isso, cerca de 26% dos entrevistados são contra a idéia do ministro.