Alemães trocam parte da grama do Estádio de Gelsenkirchen O Comitê Organizador da Copa do Mundo da Alemanha revelou nesta segunda-feira que parte do gramado do Estádio de Gelsenkirchen teve que ser substituído, já que esse local receberá a partida entre Inglaterra e Portugal, pelas quartas-de-final da competição. "O gramado de uma das áreas do campo teve que ser trocado pois não estava em boas condições", explicou Gerd Graus, porta-voz do Comitê. Em algumas partes do campo, a cor da grama chegou a ficar amarela. No entanto, os organizadores explicaram que o problema na grama ocorreu "por causa da arquitetura do estádio". Além do estádio em Gelsenkirchen, os organizadores admitiram que os campos em Colônia e Hamburgo também apresentaram problemas. No entanto, eles ainda não anunciaram nenhuma "obra emergencial" nesses dois locais. A partida entre Inglaterra e Portugal acontecerá neste sábado.